دار مسنين بتايلند: أحبها وتجوزها وهو بعمر 100 عام وهي 96 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لم يحده عمره عن العثور على حب حياته ،عجوزٌ تايلاندي عمره 100 عام تزوّج من صديقته البالغة من العمر 96 عاماً بعدما تعرف عليها في دارٍ لرعاية المسنّين في تايلاند.

,بدأ العجوز مواعدة صديقته عندما كانا في دار للتقاعد في أيونثايا بتايلاند بعد أن قضى كلاهما عقوداً عدّة بمفردهما وتقبّلا فكرة عدم العثور على شريك مرّة أخرى. لكنّهما عثرا على الحبّ في نهاية المطاف وأعلنا زواجهما في حفل خاص أقامه الموظفون في دار الرعاية.

وظهر العريس يرتدي بدلة بيضاء مع وشاحٍ برتقالي تقليدي بينما العروس ارتدت فستاناً أبيض مزخرفاً ووشاحاً باللونَيْن البرتقالي والأحمر.

وذكرت التقارير أنّ كلاهما أنجبا أطفالاً من علاقاتهما السابقة، لكنّ العجوز انفصل عن زوجته منذ أكثر من نصف قرن، بينما مات زوج العروس منذ فترة طويلة.

مصدر الصورة : futuretvnetwork.com

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