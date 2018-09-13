روائية تنصح النساء بقتل أزواجهن وتبدأ بزوجها فترديه قتيلا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل مايقال صحيحا، هذا الأمر تؤكده ساعة واحدة من البحث في محيطك، جرب فقط أن تتيقن من رواية تتناول شأنا ما حتى ترى أن نصف الحقيقة غير موجود، لكن روايتنا هذه تلبس لباس الحقيقة الكاملة لكنها في الواقع ظهرت بأبشع صورة.

إذ أقدمت كاتبة روائية أمريكية، على قتل زوجها، بعدما نشرت مدونة على الإنترنت بعنوان "كيف تقتلين زوجك؟". وألقي القبض على الكاتبة البالغة من العمر 68 عامًا واسمها "نانسي كرامبتون بروفي" الأسبوع الماضي، بعد حادثة القتل في 2 حزيران التي راح ضحيتها زوجها دانيال بروفي في الـ 63 عامًا من عمره.

وقد وجد الرجل جثة هامدة بعد قتله بالرصاص، داخل معهد أوريغون لفنون الطهي بمدينة بورتلاند، حيث يعمل هناك.

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قصة المقال المزعج

وكانت الزوجة التي تكتب الروايات الرومانسية وأدب الرعب والغموض، قد نشرت بمدونتها على موقع "ورد برس" مقالا عام 2011 عن قتل أحد الزوجين للآخر. وكانت كرامبتون بروفي قد كتبت: "ككاتبة رومانسية فإني أقضي الكثير من الوقت أفكر في القتل، وبالتالي عن إجراءات الشرطة التي تلي ذلك".

وتضيف: "بعد كل شيء، إذا كان من المفترض أن القتل سوف يحررني، فأنا بالتأكيد لا أريد أن أقضي أي وقت في السجن".

ويسرد المقال عددًا من الدوافع التي من شأنها أن تدفع الزوجة لقتل زوجها، بما في ذلك الحوافز المالية، والخيانة الزوجية، والسلوك المسيء. كما كتبت: "الطلاق مكلف. فهل تريدين حقًا أن تقسمي ممتلكاتك؟".

وأضافت: "وإذا كنت قد تزوجت من أجل المال.. أليس من حقك الحصول عليه كله؟". وتقول: "المشكلة أن الشرطة ليست غبية، لهذا فإن أول الاتهامات سوف تشير إليك، لهذا يجب أن تكوني منظمة وقاسية وذكية جدًا".

وتمضي في السرد: "لقد اختفى الأزواج من قبل في السفن السياحية، فلماذا لا يحصل هذا معك؟". وقد ألقي القبض على الكاتبة يوم الأربعاء الماضي، بتهمة قتل زوجها في معهد الطهي المذكور، وكانت وقتها جالسة في البيت لحظة اعتقالها.

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