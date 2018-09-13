موظف يحرق شركته ويكبدها 8 ملايين جنيه.. إنتقاما من مديره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الى أي مدى يمكن أن تأخذك الرغبة بالإنتقام؟.. بل وإن صح السؤال إلى أي مدى من الصفح يمكن أن تأخذك الرغبة بالتسامح؟ لكلا الأمرين آثار عظيمة إما أن تكون مأساوية أو تنشر السرور على النفس والمحيط.

وقد قضت محكمة بريطانية بسجن عامل في أمازون 4 أعوام، بعد إحراقه مخزناً للشركة في المملكة المتحدة، انتقاماً من رئيسه في العمل الذي لم يحترم حياته العاطفية. وكبد إدريس علي، أمازون خسائر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، بإحراق أحد مخازنها بسيجارة.

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وطلب إدريس من مديره الموافقة على إجازة قصيرة لحل خلاف بينه وبين حبيبته، لكن المدير رفض، الأمر الذي أجج نار غضب الشاب فانتقم بإحراق المخزن. وقالت الشرطة إن أكثر من 600 ألف وحدة تضررت من الحريق، وأن كلفة إصلاح وتنظيف المخزن بلغت 800 ألف دولار أمريكي، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

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