عريس هندي يترك عروسه ليلة الزفاف بسبب "واتساب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قرر عريس هندي، في مقاطعة أوتار براديش ، التخلي عن عروسه في يوم الزفاف، لأنها تقضي وقتا طويلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق واتساب للمراسلات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها تطبيق المراسلات واتساب جدلا في الهند، باعتباره الأكثر شعبية في البلاد ، إذ يستعمله أكثر من 200 مليون شخص.

وتفيد التقارير بأن العريس كان غاضبا من إفراط عروسه في استعمال تطبيق المراسلات، وكانت المرة الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، على حد تعبيره، ليقرر إنهاء علاقته بها، بعدما عرف أنها كانت منشغلة بمراسلة أفراد عائلته.

ونفت العروس صحة هذه المزاعم، وتقول عائلتها إنها كانت مستعدة لاستقبال عائلة العريس، وإقامة حفل الزفاف في الموعد المتفق عليه، لكنها علمت بحدوث مشكلة في آخر لحظة، وبعدم حضور عائلة العريس.

وسجل أهل العروس بلاغا في مركز الشرطة يتهمون فيه أهل العريس بمحاولة الاستيلاء على المهر، الذي تدفعه العروس لعريسها وفق العادات والتقاليد الهندية.

وتلقت الشرطة بلاغا بقضية مشابهة قبلها، ترك فيها العريس عروسه بعد فترة وجيزة من زواجهما، قائلا إن تعلقها بتطبيق واتساب لا يطاق.

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