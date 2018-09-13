مجزرة مروعة تصبغ شواطئ "جزر فارو" بلون الدم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أظهرت لقطات فيديو مروعة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، ذبح عشرات الدلافين والحيتان، باستخدام سكين، في جزر فارو. وذبح سكان قرويون ما لا يقل عن 100 من الدلافين وحيتان الطيار في جزر فارو، التي تقع على بعد مئات الأميال من الساحل الاسكتلندي بين النرويج وأيسلندا.

وبثت جمعية (Sea Shepherd) لحماية الأحياء البحرية، مباشرة على فيسبوك، عملية القتل الوحشي للحيوانات البحرية، التي تم اصطيادها في أرخبيل المحيط الأطلسي. وبينما تنص اللوائح على أنه يجب ذبح الدلافين والحيتان باستخدام أداة خاصة، يظهر في الفيديو سكان الجزر وهم يستخدمون سكاكين عادية.

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وفي كل صيف، اعتاد القرويون على ذبح 800 حوت ودلافين من أجل الحصول على لحومها قبل حلول فصل الشتاء الطويل في جزر فارو، التي تقع في شمال الكرة الأرضية. ويعود طقس صيد الحيتان في جزر الفارو إلى القرن السادس عشر، وفيه يقوم القرويون باستدراج الحيتان إلى المياه الضحلة، قبل ذبحها من خلال أدوات حادة تقطع الحبل الشوكي لها لشل حركتها والسيطرة عليها.

وفي شهر يوليو الماضي، شارك في هذا الطقس أطفال لا يتجاوز عمرهم 5 سنوات، ساهموا بعملية الصيد التي طالت 180 حوتا في قرية "ساندافاغور" في جزر فارو.

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