أكبر مهرجان للطائرات الورقية يزين شواطئ سيدني بالألوان (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتشد عدد كبير من الناس الذين ارتدوا ألوان كثيرة ومتداخلة تُثير البهجة على شاطئ بوندي في سيدني للمشاركة في مهرجان الرياح، وهو أكبر معرض للطائرات الورقية في أستراليا.

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يقام المهرجان منذ أكثر من 35 عامًا، يحتفل به المواطنين والسُياح من خلال إطلاق طائرات ورقية مُزخرفة وملونة وبعضها ضخم، وتتميز بأشكال عملاقة من الحيوانات وغيرها من المجسمات.



يستعرض "مصراوي" مجموعة صورة ترصد أجواء الاحتفال في مهرجان الرياح الذي يعتبر أكبر معرض للطائرات الورقية في أستراليا.

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