لاعب كرة قدم يتبرع بحذاء لرجل مشرد بالشارع فأشعل الإنترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ينتشر المشردين في جل أنحاء الولايات الأمريكية، ومما يصعب عليهم الحياة في الشوارع هو الأمطار والبرد القارس، فتصبح المساعدات التي يقدمها المارة من أكثر الأشياء التي تسعد قلوبهم وتدخل الدفء لأجسادهم..

في موضوع ذو صلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مؤثر جدا للاعب كرة قدم من جامعة "تينيسي" في الولايات المتحدة، ظهر فيه وهو يتبرع بحذاء لرجل بلا مأوى لا يستطيع المشي بسبب حذائه التالف، واللافت أن الفيديو الذي نُشر على تويتر، من قبل الشاب غاريت جونسون، الذي تبرّع بالحذاء للمشرّد في نوكسفيل، قد حصد أكثر من 200 ألف مشاهدة، كما لاقى إعجاب نحو 11 ألف شخص..



وأوضح "جونسون" من خلال تغريدة أنه كان ذاهباً لشراء الطعام عندما رأى الرجل غير قادر على المشي عندها تحدّث اليه وطلب منه أن ينتظره لأنه سيعود بعد نحو 15 دقيقة. واللافت أن الرجل سأل الشاب عن سعر الحذاء عندما أعطاه إياه، ليجيبه جونسون بأنه لا يريد ثمنه.

واللافت أن "جونسون" نشر تغريدة أخرى بعد الفيديو كتب فيها: " دعونا ننشر الحب والإيجابية في كثير من الأحيان"..

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