العثور على قنبلة عملاقة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أبطلت السلطات الصينية قنبلة عملاقة تعود لزمن الحرب العالمية الثانية في موقع بناء بمنطقة "وان تشاي" في هونغ كونغ.

وقال مسؤولون بحسب صحيفة واشنطن بوست أن القنبلة تزن 450 كيلو جرام عثر عليها بموقع بناء أحد خطوط المترو بوسط هونغ كونغ.

وأجلت الشرطة الصينية نحو 1200 شخص من عمال وسكان وموظفي المكاتب من المنطقة، حتى تتمكن الفرق المختصة من نزع فتيل المتفجرات.

يشار إلى أن الإكتشاف الذي ظل مختفيا لمدة تزيد عن 70 عاما يعد الثالث لهذا العام، قبل العثور على قنبلتين أخرتين من نفس الطراز بنفس الموقع.

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