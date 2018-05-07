رجل يحوّل تجربة زحمة السير الى خطوة مسلية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يعاني السائقون من الملل والتعب والضجر عند اختناق حركة السير وتحديدا عند ساعات الذروة التي تشل الطريق لاسيما في المدن الكبرى، فهي مجرد ساعات انتظار طويلة لا جدوى منها.. لكن هذا الرجل أراد أن يعيش تجربة فريدة من نوعها لتفادث الملل، فأقدم على خطوة مميزة لن تخطر على بالكم!

في التفاصيل، كان السيد "ماركو سانشيز" عالقا في زحمة السير يوم الجمعة، وقد قرر الرجل الاقتراب بسيارته نحو الطريق السريع إلا أنه بدلا من أن يتقدم إلى الأمام، أقدم على خطوة فريدة جدا، إذ قرر أن يلعب اللعبة اليدوية حجر-ورق- مقص مع سائق آخر كان بجانبه، وبالتالي فإن الفائز باللعبة يكون له أفضلية المرور.. حيث تبدو هذه اللعبة مسلية للغاية خصوصا في هذا الظرف..





وبحسب الفيديو، يظهر "سانشيز" وهو ينزل زجاج سيارته ويبدأ بالحركات والإيماءات اليدوية الخاصة باللعبة أمام السائق الآخر الذي لم يفهم في البداية ما يجري، إلا أنه سرعان ما دخل التحدي..



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