حادث سير بنكهة الشوكولاتة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

انقلبت شاحنة تحمل 12 طنا من شوكولاتة السائلة بعد اصطدامها بحاجز مروري، مما تسبب في فوضى كبيرة.

ملأت الشوكولاتة السائلة إحدى طرق بولندا غطت ست حارات على الطريق السريع، مما عطل حركة المرور في كلا الاتجاهين .

وقالت الشرطة البولندية: "في ظروف غير معروفة اصطدم سائق سيارة ثقيلة كان ينقل شوكولاتة سائلة بحاجز مما أدى إلى تسرب المادة إلى مسارين". وأقفل قسم من الطريق السريع بين العاصمة وارسو ومدينة بوزنان إلى الغرب منها، كما تم تنبيه السائقين لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ طرق بديلة.

وقع الحادث عندما كانت حركة المرور خفيفة ولم يصب أحد بسوء، ما عدا سائق الشاحنة الذي أصيب بكسر في ذراعه، في حين هرع رجال الإنقاذ إلى المكان، للتعامل مع هذا الحدث غير الاعتيادي، الأمر الذي تطلب تعاملاً مختلفاً جداً عن الحوادث التي اعتادوها.

واشتكى مسؤولو الإنقاذ، من أن الشوكولاتة السائلة تتجمد مع تبريدها وتتطلب كميات كبيرة من الماء الساخن لتنظيفها، حيث قال كبير المسؤولين في فرقة الإطفاء التابعة لبلدية سلوبكا غربي بولندا، بوغدان كوالسكي، إن "الشوكولاتة الباردة أسوأ من الثلوج.

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