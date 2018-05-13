أثناء وجبة الإفطار.. بركان ثائر يفاجئ أهالي قرية إندونيسية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

فجأة تصاعد دخان كثيف من رأس الجبل في "جاوة" الوسطى بأندونيسيا، وهو ما اعتبرته مجموعة من المخيمين حدثا دراميا تشهده المنظقة التي كانوا يتنزهون فيها

حدث ثوران البركان خلال تحضير مجموعة المخيمين وجبة الإفطار ونشر أحدهم ويدعى "شوبان بانغيستو" صور فيديو للحادثة على إنستغرام والتي أظهرت بوضوح صعود عمود ضخم من الدخان الكثيف الخارج من البركان، وهو يرتفع إلى السماء، وعلى بعد مسافة قصيرة من المعسكر..

وقال "بانغيستو" في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه ورفاقه سمعوا في البداية أصوات "هدير" قوية ثم ظهرت بعد ذلك بلحظات أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من فوق بركان "ميرابي"، ويمكن سماع رد فعل بعض الحاضرين على ثوران البركان بقول "أستغفر الله العظيم" بالعربية وهو يشاهد الرماد والحطام الذي كان ينفث في الهواء على علو شاهق..





وعن شعوره قال "بانغيستو" إنه كان خائفا وقلقا على صديقه الذي صعد إلى قمة الجبل، وأضاف "تركنا أغراضنا وتوجهنا شمالا، كانت هناك سحابة سوداء وكنا تحتها" "لحسن الحظ كان اتجاه الريح متجهاً نحو الجنوب، وكانت السحابة السوداء جنوبية، وليست باتجاهنا "، وهرعت المجموعة، وهم أصدقاء من جامعات محلية، إلى القاعدة الرئيسية للمخيم ولملموا أمتعتهم وغادروا المنطقة على وجه السرعة.

وقال متحدث باسم وكالة الحد من الكوارث الإندونيسية "إن جميع الأشخاص الذين كانوا يخيمون في ميرابي والبالغ عددهم 120 شخصا باتوا في أمان."

الجدير بالذكر، أن السلطات الإندونيسية طالبت ممن يعيشون بالقرب من البركان بمغادرة منازلهم بعد بلوغ البخار والرماد إلى ارتفاع 5،500 متر.

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