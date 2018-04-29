نقاش تويتر اليوم .. كم تصرف في الشهر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ميزانية المنزل الشهرية من أهم الأشياء في حياة كل أسرة، وعدم وجودها يؤدي لعدم استقرار أوضاع الأسرة ماديا، لذلك فوجود الميزانية يقلل التعرض للهزات المالية المفاجئة.

ولكي تتجاوز الأسرة مشكلة زيادة المصروفات لابد من اتباع قاعدة (الأهم ثم المهم) وأيضا تعويد أفراد الأسرة علي عدم الإسراف والمشاركة في الميزانية، فالموضوع يحتاج إلي تضافر جميع أفراد الأسرة في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية، لذلك أصبح التوفير أمرًا حتميًا علي كل أسرة ما دامت الميزانية الشهرية ثابتة.

وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي تكثر فيه العزائم والتجمعات الأسرية تفاعل مغردون على نطاق واسع مع وسم أطلقه المغرد سالم المزاعل بعنوان"#كم_تصرف_في_الشهر".

حصد الوسم الآف التغريدات متصدرا الوسوم الأعلى تداولا عالميا بعدد تغريدات تجاوز الـ 11 ألف تغريدة بعد وقت قليل من اطلاقه.



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