ملك سوازيلاند يغير اسم بلاده لإيقاف الخلط بينها وبين سويسرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

اعلن الملك مسواتي الثالث تغيير اسم بلاده" سوازيلاند الصغيرة الواقعة بالكامل داخل دولة جنوب إفريقيا، إلى "إيا سواتيني".



وأدلى الملك الشهير بكثرة زوجاته والإنفاق ببزخ، بهذا التصريح خلال الاحتفالات بعيد ميلاده الخمسين. إذ تحتفل المستعمرة البريطانية سابقا بمرور 50 عاما على الاستقلال العام الجاري.

اعتلى الملك عرش مملكة سوازيلاند منذ 32 عاما ويقال إنه شديد الثراء، ولكن كثيرا ما تنتقده جماعات حقوق الإنسان للافتقار إلى حرية التعبير والتجمع وقمع المعارضة.



وغيرت دول إفريقية أخرى أسماءها عقب استقلالها عن الحكم الاستعماري حيث أطلق على رودسيا أسم زيمبابوي، وصارت رودسيا الشمالية زامبيا.

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