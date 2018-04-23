عيد خاص للشعر الطويل في الصين

أخبار الآن | قوانجشي- الصين (وكالات)

احتفلت بلدةٌ جنوبَ الصين، بعيدِ "الشعر الطويل" وهو مهرجانٌ سنوي يقام في 3 مارس/أذار من التقويمِ القمري الصيني.

ويعدُ شعرُ الفتيات لدى "قومية ياو العرقية"، شيئًا مقدسًا ولا يُسمحُ لهنَ بقصِ شعرهن سوى مرةٍ واحدة فقط خلالَ حياتِهِنَ، في عيد ميلادهن الثامن عشر عندما تصبحُ الفتاةُ جاهزةً للزواج، كما تحتفظ جدةُ الفتاة بخصلةِ الشعر المقصوصة، لحين موعدِ زواجها لتهديها كهديةٍ للزوج.

وعادةً ما تحافظُ النساء من جماعة ياو العرقية على شعرهن ملفوفا تحتَ غطاءٍ للرأسِ طوالَ السنة ولكن خلال المهرجان يتمكنَ من فكِ قيودِ شعرهن، ويتجمعنَ معا على طولِ النهرِ لتمشيطِ شعرهن، وهن ينشدنَ الأغاني في سعادة.

ويبلغ متوسط طول شعر فتيات القرية نحو 2.3 متر، وبحسب تقاليد القرية، كان لا يُسمح للنساء المحليات بالظهور بشعر فضفاض في الأماكن العامة، نظرًا لكونه أمرًا من حق الزوج فقط، لكن الأوضاع تغيرت في الثمانينيات بسبب التدفق السياحي المتزايد، واعتُبر الشعر الطويل والصحي لنساء القرية، عامل جذب سياحي ومصدر دخل أساسي.

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