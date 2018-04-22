طريقة انهاء رسائلك الإلكترونية تعطي إنطباعا عن شخصيتك.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عندما تنتهي من كتاب رسالة البريد لإلكتروني، فهل لديك أسلوب مفضل لإنهائها كأن تنهيها بكلمات ودية؟ أم تحاول الرد بطريقة رسمية؟ لتؤكد أنك شخص ذو أهمية أو شخص ليس لديه الكثير من الوقت ليبتكر كلمات الود..

لذلك فيعرف عن أكثر رجال الأعمال نجاحا في العالم طريقتهم الحادة في التواصل عبر البريد الإلكتروني، كما لا يهتمون كثيرا بإنهاء رسائلهم البريدية بأي عبارة ختامية.. بل يرسلون ما يريدونه أن يصل فقط..

وتقول المؤلفة "إيما غانون": "هناك شيء غريب يرتبط بالمكانة أو الوضع الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بمدى حدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني. فعندما تكون في منصب رفيع في شركتك، تميل في الغالب إلى أن تكون أكثر حدة في رسائلك"، وفق موقع (BBC)..

ووفق تحليل الشخصية، فإن الرد الموجز يمكن أن يعبر عن سلطة معينة، أو مكانة خاصة، كما أنه ينقل لمحة عن أهمية الشخص، وكذلك يعطي انطباعا عن غروره وغطرسته..

ويرغب العديد من كتاب رسائل البريد الإلكتروني في نقل شعور بانشغالهم، ويكتفون بختم رسائلهم باستخدام حروف مختصرة بدلا من الكلمات، ككتابة "KR" بدلا من عبارة "kind regards".. وهناك أشخاص يصل بهم الأمر إلى عدم كتابة أي جمل ختامية.

وهذا ما قد يراه البعض ينم عن عدم احترام المتلقي الرسالة، في الوقت الذي يراه البعض حل أفضل من أن يساء فهم العبارات الختامية أو طريقة توقيع الرسالة..

في المقابل يرى معظم الناس أن استخدام القبل ليس له مكان في بيئة العمل، فإنها قد تتسلل إلى بعض الرسائل الإلكترونية من خلال استخدام كلمة "قبلة" في نهاية الرسالة..

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