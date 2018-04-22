دراسة استمرت 80 عاما تتوصل إلى "سر السعادة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة هارفارد الأمريكية إلى سبب ما يُعتقد أنه أهم أسباب السعادة.

وبحسب الدراسة التي تعد واحدة من أطول الدراسات التي تشمل البشر في العالم والتي استمرت على مدى ثمانين عاما، فإن "الأصدقاء الجيدين" أكثر مدعاة للشعور بالسعادة، مقارنة بالمال والنجاح.

بدأت الدراسة عام 1938، في ذروة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وعُرفت باسم "الكساد الكبير"، وأثبتت وجود رابط قوي بين العلاقات بالأصدقاء والسعادة، وما يترتب على ذلك من تحسن الحالة الصحية.

وحسب صحيفة "هارفارد جازيت"، فإن الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي؛ ورئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" بن برادلي؛ كانا بين المبحوثين.

وشملت الدراسة أسئلة عن الحياة العامة، بما في ذلك الحالة الصحية والمسيرة المهنية والزواج.

ووفق "سكاي نيوز" توصلت الدراسة، إلى أن الأصدقاء الجيدين لعبوا دوراً في حماية الناس من التدهور العقلي والجسدي، مقارنة بالطبقة الاجتماعية ومستوى الذكاء.

وقال مدير البحث الطبيب النفسي في مستشفى ماساشوستس، روبرت والدينجر: "الاكتشاف المفاجئ هو أن علاقاتنا وسعادتنا بها لديها تأثير قوي في صحتنا أيضاً. الاعتناء بالجسد مهم، لكن الاعتناء بالعلاقات نوع من الاهتمام بالنفس أيضاً".

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