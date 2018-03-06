العثور على بقايا بشرية بمقبرة عمرها ألف عام في بيرو

أخبار الآن | ليما - بيرو (وكالات)

عثر علماءٌ آثار في بيرو على بقايا جثتين لطفلٍ ورجلٍ بالغ،, يُقدرُ أن يعودَ تاريخهما لنحوِ ألف عام، في مجمعِِ آثارٍ يقعُ وسط َالعاصمة ليما.

وقال علماءُ الاثار إن أهميةَ العثور على هذه البقايا تكمنُ في كونها تُطَابقُ حضارةَ العاصمة ، أي أنها تعودُ للفترة بين ثلاثمئةٍ وسبعمئةٍ عامٍ قبل الميلاد.

وبحسب علماء الآثار، عثر في مقبرة تقع بالقرب من معبد (واكا إل روسال) الذي يعود تاريخه لفترة ما قبل إمبراطورية الإنكا.

وطبقاً لوسائل الإعلام المحلية، عُثر على بقايا رجل بالغ ووجهه إلى الأرض، في حين يعتقد أن يكون عمر الطفل ثلاث سنوات وبدا برجلين مثنيتين.

وأضافت كاريون أن فريق العلماء تمكن أيضاً من التحقق من أن بعضها الآخر يعود تاريخه إلى ألف عام أو قبل ذلك.

وبحسب كاريون أيضاً، عثر قريباً من بقايا الجثتين على أوانٍ من الخزف، إلى جانب أدوات نحتت من الصخر.

وينتظر أن تنقل هذه البقايا لعرضها للعامة في متحف ميدندورف الموجود داخل الحديقة في ليما.

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