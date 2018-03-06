دبي تستعد لإطلاق أول سوق عائم قريبا

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تستعد دبي لإطلاق سوق عائم في منطقة الخور قبل شهر رمضان في مايو المقبل وسيتكون سوق بيولاند من 17 قاربا على طراز العبارات، وسوف يضم كل قارب متجراً خاصاً يبيع كل شيء من الملابس إلى الفن والمواد الغذائية من العلامات التجارية الدولية والمحلية.



وسيمتد على طول منتزه السيف الذي افتتح حديثا على خور دبي ويمتد على مسافة 1.8 كيلومتر، ويستضيف العديد من المطاعم والمحلات التجارية، ومن المتوقع أن يشهد الموقع الجديد 9 ملايين زائر في السنة الأولى، وأصبحت بعض القوارب بالفعل راسية على الماء، وتبحث الشركة الآن عن الباعة المحتملين، وسيتم تشغيل السوق العائم من قبل نفس الأشخاص الذين يشغلون المحلات التجارية في كايت بيتش.



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