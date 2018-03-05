ميشيل كيش.. شابة عشرينية في جسد طفلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات المتحدة العربية (وكالات)

رغم شكلها الطفولي، ميشيل كيش، فتاة تبلغ من العمر 20 سنة. تعاني من متلازمة هالرمان ستريف Hallermann-Streiff syndrome، وهو مرض يسبب تشوهات بالوجه وقصر في القامة، ويؤدي لحالة نادرة من توقف النمو. إذ لا توجد سوى 250 حالة معروفة في جميع أنحاء العالم .

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وتتطلب ميشيل، من ولاية إلينوي في الولايات المتحدة، رعاية طبية على مدار الساعة، حيث ترافقها ممرضة خاصة إلى المدرسة، ولها مواعيد طبية متكررة.

وقالت: "علي أن أذهب إلى المستشفى كثيرا، و كأنه منزلي الثاني".

تعاني ميشيل من أعراض متلازمة هالرمان ستريف، بما في ذلك تشوهات الوجه، والأنف الصغير مثل المنقار، وإعتام عدسة العين الثنائية والرباط الأمامي للجبهة ، بالإضافة أيضا إلى عدد من الخصائص الثانوية مثل التقزم، اعتلال عضلة القلب "نوع من أمراض القلب"، وأمراض الرئة المزمنة، والأطراف القصيرة، والعظام الهشة والثعلبة، لكنها رغم ذلك ما زالت عازمة على تحقيق هدفها. فهي لم تسمح لمرضها بإعاقتها والوقوف في وجه حلمها بأن تصبح طبيبة أطفال.

وقالت والدتها ماري: "عندما كنت حاملا بميشيل، كان كل شيء يسير بشكل طبيعي، ولم يكن هناك أي مشكلة خلال الحمل، أو الولادة".

وأضافت: "لكن بعد الولادة أدرك الأطباء على الفور أن هناك شيئا خاطئا، وعندما أعطانا الطبيب تشخيص متلازمة هالرمان ستريف غرق قلبي".

وتختم الأم قائلة: "الآن أصبحت ميشيل سيدة شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي ذكية وأكثر سعادة من أي وقت مضى".

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