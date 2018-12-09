أعجوبة تنقذ طفلاً صدمته سيارة.. نهض وكأن شيئا لم يكن (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجا طفلٌ بأعجوبة من حادث سيرٍ مروع في مدينة نوتنغهام البريطانية، وذلك بعدما صدمته سيارة بقوة هائلة ألقته في الهواء ليستقرّ على الجانب الآخر من الطريق، ويصاب بجروحٍ طفيفة.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنّ "الطفل اقتحم إشارة المرور وركض وسط الطريق فجاة، فلم تكن أمام السيارة فرصة للتوقف، الأمر الذي أدى إلى صدم الطفل بقوة". الملفت في الأمر هو أنّ "الطفل بعد الحادث، نهض وركض بعيداً وكأن شيئاً لم يحدث، وذلك قبل وصول سيارة الإسعاف بسرعة لفحصه".

أمّا السيارة فتعود إلى مدرب قيادة، الذي أوضح أنّ "الطفلَ كان برفقة عائلته ولكنه كان مختبئاً خلف شجرة وركض فجأة"، وقال: "لقد بدت تلك الثواني القصيرة كدهرٍ طويل، فما حدث كان صادماً جداً".

مصدر الصورة: يوتيوب

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