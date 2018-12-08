البيرو تكتشف أكثر من 30 مقبرة من حضارة "مونيكا" القديمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف علماء الآثار في بيرو عن أكثر من ثلاثين مقبرة شعائرية من موقع "إلكورو" (El Chorro) الأثري الذي يعود تاريخه إلى 800 ميلادي.

وتم العثور على المقابر في منطقة من الآثار التي كانت تستخدم في المآدب التذكارية للموتى، ويعتقد الخبراء أنه لا يزال هناك الكثير من الآثار المتبقية. وأشارت بعض النظريات إلى دور التغير البيئي في سقوط هذه الحضارة.

ووجد علماء الآثار والمنقبين بقايا في المدافن مع قطع السيراميك، كما عثروا على بعض الجثث دون أقدامهم، مشيراً إلى أن طقوس دينية أو عقائدية كانت تجري في تلك المقبرة خاصة أن فكرة "التضحية" كانت تاريخياً شائعة في البيرو قبل قدوم "الهسبانك".

وإلى الآن لم يكشف العلماء كيف اختفت هذه الآثار وما هي العوامل التي تأثرت بها حيث تلاشت آثار المقبرة مونيكا في ظروف غامضة حوالي 800 م. وكانت قد بدأت هذه الحفريات قبل شهرين فقط.

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