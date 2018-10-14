15 قتيلا في حادث سير تعرضت له عربة تقل مهاجرين غربي تركيا

أخبار الآن | تركيا - (وكالات)

قتل خمسةَ عشر شخصا بينهم أطفال اليوم الأحد عندما انحرفت عربة تَقُلُ مهاجرين عن طريق سريع، وسقطت في قاعِ نهر بغرب تركيا، بحسبِ وسائل إعلام رسمية. وكانت العربة التي يعتقد أنها شاحنة، في طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية، عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وانطلق مئات الآلاف من المهاجرين إلى البحر من سواحل تركيا في السنوات القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى اليونان المجاورة، عضو الاتحاد الأوروبي. وأدت صفقة تركية أوروبية في عام 2016 لإرسال هؤلاء المهاجرين إلى تركيا للحد بشكل كبير من عمليات عبور الحدود، لكن العديد من المهاجرين اليائسين لا يزالون يحاولون القيام بهذه الرحلة.

المزيد من الأخبار

الإعصار ليزلي يتجه إلى إسبانيا والبرتغال

دور موجة الحر التي أصابت العالم بتشكل الأعاصير