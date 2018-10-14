الإعصار ليزلي يتجه إلى إسبانيا والبرتغال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يتجه الإعصار لِيزلي مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة إلى كل من البرتغال وإسبانيا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية الاسبانية إن من المتوقع أن يضرب الإعصار ليزلي شبه جزيرة أيبيريا الاسبانية وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال ساعات وقبل أيام لقي 12 شخصا حتفهم في الفيضانات في مايوركا بالبحر المتوسط.

وقال المركز الوطنى الأمريكي للأعاصير فى ميامى قوله إن الإعصار "ليزلي" وهو من الدرجة الأولى يبعد حاليا مئات الكيلومترات عن جنوب غرب العاصمة البرتغالية لشبونة وحوالى 935 كيلومترا شرق جزر "الأزور".

ويتحرك الإعصار فى اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 38 ميلا في الساعة وتصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 75 ميلا فى الساعة.

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