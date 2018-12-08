في مسابقة واحدة.. أمّ وابنتها ملكتا جمالٍ على منصة التتويج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكي أنَّ "لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال داكوتا، بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، اعترفت بتقاسم سيّدة تدعى تينا ويلسون (54 عاماً)، الجائزة الأولى مع ابنتها الصغرى مورغان البالغة من العمر 19 عاماً". وتسمح هذه المسابقة للفتيات والنساء المشاركة من عمر 4 إلى 56 سنة، بعدما تجتاز المشاركات مقابلة خاصة مع لجنة من 5 حكام.

ولفت الموقع إلى أنّ "ويلسون وهي أمّ لـ4 أطفال، كانت تحضرُ مع ابنتها في المسابقة على مدى 4 سنوات، وأخيراً قررت السيدة الصعود إلى المنصة لتفوز بلقب سيدة ساوث داكوتا، إلى جانب ابنتها مورغان التي فازت باللقب نفسه".

وإثر ذلك، فقد الشابة عن سعادتها بفوز أمّها في المسابقة، وقالت: "أكثر ما يستهويني في هذا اليوم هو النظر إلى والدتي، إنها تبدو جميلة اليوم وسعيدة وواثقة من نفسها كثيراً". وأضافت: "والدي يبلغ من العمر 49 عاماً وهو مقعدٌ ومتقاعد من الجيش، وكان أكثر من قدّم لي ولأمي من دعمٍ معنوي قبل وأثناء المسابقة".

وخلال حفل التتويج، لم تتمكن ويلسون من تمالك نفسها والسيطرة على عواطفها إذ أنّها لم تتوقع أن تصبح ملكة الجمال، لأنها كانت تزن 136 كيلوغراماً بعد انهائها المدرسة، وكانت قلقة للغاية بشأن ذلك، وقالت: "الطعام كان شيطاناً بالنسبة لي. أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن، لكن الطعام كان يستهويني خصوصاً الوجبات السريعة".

مصدر الصورة: INLINE.RU

للمزيد:

سلحفاة تقلب الموازيين.. تهزم أسدين وتلوذ بالفرار (فيديو)