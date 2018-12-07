طفل عربي يقتني 500 حيواناً بمنزله.. وجاكي شان يزوره (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "قيام طفلٍ إماراتي لم يتعدّ الـ16 عاماً من عمره، بتحويل منزله إلى حديقة حيوانات".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الطفل يدعى سيف راشد، وهو يحبّ الحيوانات كثيراً ويعطف عليها منذ صغره. وحالياً، يقتني راشد أكثر من 500 نوعٍ من الحيوانات من الأسود والنمور والفهود والزرافات". ولم يكتفِ راشد بهذا الأمر فحسب، بل عمدَ أيضاً إلى جلب مدربين خاصين بهذه الحيوانات".

وحالياً، تحوّل منزل راشد إلى مزارٍ للكثير من الأشخاص، حيث يقصده العشرات لمشاهدة الحيوانات داخله. ومن بين هؤلاء الأشخاص العديد من المشاهير الذين يأتون من مختلف بلدان العالم، وأبرزهم الفنان العالمي جاكي شان.

(سيف راشد وجاكي شان)

(ماريا كاري تزور منزل سيف راشد)

مصدر الصور: dmcnews

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