رجلٌ يفقد ساقيه بحادثٍ خطير.. والسبب "بوكيمون غو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كاد رجلٌ بريطاني يخسر حياته بسبب لعبة "بوكيمون غو"، بعد تعرضه لحادثٍ خطير أثناء انشغاله بالنظر إلى هاتفه، أثناء ممارسته للعبة.

وبحسب موقع "كانوي الإلكتروني"، فإنّ "الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد سقط على سكة حديد مكهربة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروحٍ خطرة، وصلت إلى حدّ بتر إحدى ساقيه". وكان الرجل يتجوّل حاملاً هاتفه بحثاً عن أيقونات لعبة بوكيمون غو. وعندما سقط على مسار السكة الحديدية المكهربة، كانت النتيجة بتر ساقه اليمنى، وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة".

ولفت الموقع إلى أنّ "الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الرجل، شملت ساقيه وفكه وإحدى ذراعيه وصدره، واحتاج إلى عدة عمليات جراحية في المستشفى. وأثناء الجراحة، اضطر الأطباء قطع الجلد المحروق وعضلة الساق، ليقوموا بعد يومين بإزالة المزيد من اللحم المتعفن، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتر الساق اليمنى من فوق الركبة".

ودفعت هذه الحادثة الأطباء إلى التحذير من خطورة الانشغال بالهواتف، مع تزايد الحالات التي تصل إلى غرف الطوارىء في المستشفيات البريطانية نتيجة هذه الظاهرة.

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