مفاجأة.. "بيكاتشو" الحقيقي يظهر في أستراليا (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر أحد سكان مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا في أستراليا، على أنثى "فأر ألبيكا" الذي اكتسب وبره لوناً أصفر لامعاً بسبب انخفاض الميلانين في جسمه، وأطلقت عليه تسمية "بيكاتشو" للشبه بينه وبين أهم شخصية في لعبة البوكيمون الأشهر في العالم.

وعلى الأثر، تمّ نقل هذا الحيوان إلى عيادة بيطرية بعدما وجدت مستلقية على الأرض بدون أي حركة. وفي هذا الصدد، أوضح الطبيب البيطري، ستيفن راينش، أن "وبر هذا الحيوان أخذ لوناً ذهبياً غير عادي نظراً لانخفاض الميلانين في جسمه"، لافتاً إلى أنه "سقط من ظهر أمه ويبلغ من العمر 5 أشهر تقريباً".

وأكّد الطبيب أنّ "الفأر بخير ولا يشتكي من أي مرض وصحته جيدة"، وقد قضى ليلة هادئة في العيادة البيطرية، ونقل إلى مركز حماية الحيوانات البرية، ولن يطلق سراحه على الأغلب لكي لا يكون فريسة سهلة بسبب لونه الغريب.

وحققت صورة "بيكاتشو" الحقيقية آلاف الإعجابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فبدورها، أشارت ممثلة هيئة المحافظة على الحيوانات البرية في ولاية فيكتوريا، كارولين ديزي، إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يستقبلون فيها حيوانات من هذا النوع"، موضحة أن "الهيئة تتلقى العديد من المكالمات الهاتفية لسكان يطلبون منهم التعرف على الأماكن التي تسكنها هذه الحيوانات الطريفة، إلا أن المسؤولين فيها لم ولن يخبروا أحداً عن مكان تواجد الحيوانات حفاظاً على سلامتها".

مصدر الصورة: Prothom Alo

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