بعد 12 عاماً على الفراق.. تغريدة تجمع صديقتين في 12 ساعة فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم العديد من السيئات التي تحملها مواقع التواصل الإجتماعي، إلاّ أن لها إيجابيات رائعة، أبرزها أنّها تساهم في لمّ شمل أناسٍ وأصدقاء فرقتهم الأيام والسنوات.

هذا ما حصلَ فعلاً عبر "تويتر"، حيث استطاعت تغريدة جمع صديقتين بعد مرور 12 عاماً على فراقهما. وفي التفاصيل، فإنّ فتاة تدعى "ميسيسيبيانا بريانا كراي" نشرت عبر "تويتر" صورة لها تعود إلى العام 2006 بصحبة رفيقة الطفولة وتدعى هايدي، لافتةً إلى أنّ "الأخيرة تعمل في مجال الفنون والرسم في كاليفورنيا".

وقالت كراي في المنشور الأصلي، الذي تمت إعادة نشره 121 ألف مرة، وحصل على أكثر من 277 إعجاباً، إن "هذه الصورة تجمعها بصديقتها حين كانتا في حفل عشاء قبل أكثر من عقد من الزمان، وهي تبحث عن تلك الصديقة القديمة".

إلاّ أن المفاجأة كانت في أنه خلال 12 ساعة فقط، أتى الردّ من هايدي إلى كراي وهي تقول لها: "سمعت أنك تبحثين عني"، وأرفقت لنفسها صورة تظهر فيها مع عدد من أفراد عائلتها. وعلى الفور، ردت كراي معبرة عن سعادتها بالعثور على تلك الصديقة.





مصدر الصور: aus Reisereporter

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