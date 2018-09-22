تويتر تكتشف ثغرة في مشاركة الرسائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن "تويتر" أنه اكتشف ثغرة قد تكون تسببت في مشاركة رسائل المستخدمين الخاصة مع مطوري البرامج من خارج الشركة، في حين تراجع السهم بأكثر من 4%.

وقالت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" عبر بيان، الجمعة، إن هذه المشكلة يقدر أنها أثرت على أقل من 1% من إجمالي عدد مستخدمي التطبيق والذي يضم حوالي 335 مليون مستخدم شهري ناشط بنهاية يوليو الماضي.

وذكرت الشركة أن الثغرة، والتي يعود تاريخها إلى مايو 2017، تم اكتشافها يوم 10 سبتمبر الحالي مشيرة إلى أنه تم إصلاح هذا الخطأ في غضون ساعات ومنع إرسال البيانات دون قصد إلى مطور البرامج غير الصحيح.

وأوضحت الشركة التي أبدت اعتذارها عما حدث، أنه سيتم التواصل بشكل مباشر مع المتضررين من هذا الخطأ.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تويتر" بنسبة 4.1% ليسجل 28.63 دولار.

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