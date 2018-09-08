هل تواجه "فيسبوك" "كارثة" حقيقية هذه المرة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم يعد "فيسبوك" ذلك الملاذ الذي يلجأ له عدد كبير من الشباب قصد التعارف أو نشر المنشورات لتصل إلى عدد كبير من الناس، فمن الواضح أن القلعة الزرقاء بدأت تفقد الكثير من محبيها في الآونة الأخيرة..

إذ تواجه شركة فيسبوك حاليا "كارثة" جديدة، وذلك بسبب توقف عدد كبير من الشباب في أمريكا عن إستخدام التطبيق أو حتى حذفه. وكشف موقع "ذا ديلي بيست" عن استطلاع رأي، قام به مركز بيو للأبحاث، وجد أن عددا كبيرا من الشباب في أمريكا انسحبوا خلال السنة الماضية من فيسبوك أو حتى أجروا تعديلات على بيانات الخصوصية لديهم.

واللافت أن هذه النتائج، التي جاءت بعد فضيحة انتهاك شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، بيانات نحو 87 مليون مستخدم لاستعمالها في إعلانات مستهدفة، أظهرت أن نحو 44 في المئة من المستخدمين الشباب في أمريكا، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما، قد حذفوا التطبيق عن هواتفهم، على الرغم من أن الاستبيان لم يسألهم ما إذا قاموا بحذف حساباتهم أيضا..

إشارة الى أن الاستطلاع سأل المستخدمين عما إذا كانوا قد قاموا بتعديل بيانات الخصوصية لديهم، أو توقفوا لفترة معينة عن استخدام التطبيق، أو حتى قاموا بحذفه نهائيا عن هواتفهم..

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