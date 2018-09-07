انقطاع خدمة الانترنت عن جميع انحاء العالم الشهر المقبل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الآي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، من احتمال انقطاع شبكة الانترنت حول العالم، بعد 11 أكتوبر المقبل.

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي: "مع قيام منظمة ICANN بإستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلاً لمساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يحدث".

وأضافت أن بعض مستخدمي الانترنت قد يواجهون صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة "فشل الخادم" أو أخطاء SERVFAIL.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، ظهرت مفاتيح التشفير عام 2010. ويجب تغييرها كل خمس سنوات، لكن العملية تأجلت في عام 2015 بسبب عدم استعداد مقدمي الخدمة.

تتلخص مهمّة ICANN في ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. ولكي تصل إلى شخص آخر عبر الإنترنت يجب عليك كتابة عنوان ما من خلال جهازك— اسم أو رقم. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدا من نوعه ليتسنى لأجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود الآخرين. وتنسق ICANN تلك المعرّفات الفريدة من نوعها عبر كافة أنحاء العالم.

إقرأ أيضاً:

ما هو حظر الظل في الإنترنت؟

عطل فني يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب