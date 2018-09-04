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عطل فني يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت شركة فيسبوك إن مشكلة فنية منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي أو وضع رسائل عليها ومنعتهم أيضا من الوصول إلى تطبيقي واتساب وإنستغرام للرسائل وإنها تمكنت من إصلاح معظم المشكلة.

وقال جاي نانكارو المتحدث باسم فيسبوك ”تسببت مشكلة في الشبكة في وقت سابق (الاثنين) في مواجهة البعض صعوبة في الوصول إلى خدمات فيسبوك المختلفة أو بث رسائل عليها. بحثنا الأمر بسرعة وبدأنا إعادة القدرة على الوصول للخدمة، وتمكنا من حل المشكلة للجميع تقريبا. نعتذر عن الإزعاج“.

وواجه معظم المستخدمين المتضررين مشكلات لأقل من 90 دقيقة ولم تقتصر المشكلة على منطقة معينة.
 

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