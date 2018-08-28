هل سيصبح تطبيق واتساب غير آمن بعد الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح التطبيق المشهور "واتساب"، المملوك لموقع "فيسبوك"، أن التشفير الذى يقدمه للرسائل ووسائط مستخدميه، لن يتم تطبيقه إذا تم تخزين البيانات كنسخة احتياطية على تقنيات موقع "غوغل ".

كما أصدر تطبيق واتساب في بيان له على موقعه إن "الوسائط والرسائل التي يقوم المستخدمون بنسخها احتياطياً ليست محميَّة بواسطة تشفير واتساب من البداية إلى النهاية في أثناء وجود ( غوغل درايف)".

وأشار التطبيق أنه ستتم إزالة النسخة الاحتياطية من أجهزة السيرفر التي تتبع خدمة التراسل الفوري، وذلك إذا كانت تعود لأكثر من عام.

ومن شأن هذه التقنية الحديثة عدم الإحتفاظ بالمواد المخزنة كالصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على صفحات الدردشة، حيث سيقوم واتساب بتخزينها على "غوغل درايف"؛ لاسترجاعها في أي وقت لاحقا ، فبهذا لن تبقى المواد على ذاكرة الهاتف الذكي كما إعتاد المستخدمين.

إلى جانب ما ذكر سيقوم واتساب أيضا بإلغاء خاصية "END-To-END" المشهورة المُشفرة للبيانات، لتظهر على "غوغل درايف"؛ كما أن الصور ومقاطع الفيديو التي سيحتفظ بها المستخدمون بمحرك البحث على مساحة تصل إلى 15 غيغابايت، والتي ستعد معرَّضة للكشف أو المراقبة.

وبهذه التقنيات المذكورة من المتوقع أن يفتقد الواتساب أهم مميزاته التي تتعلق بتأمين الرسائل المختلفة لمستخدميه، وتعد هذه المميزات السبب الحاسم في شهرة تطبيق واتساب وتحقيقه لقاعدة جماهيرية للمستخدمين الذين وصل عددهم إلى 1.6 مليار شخص حول العالم.

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