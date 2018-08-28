شركة "فيسبوك" تتمسك بالشباب في صراع مع "سناب شات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتوقع خبراء وسائل التواصل أن تعاني شركة "فيسبوك" للعام الثاني على التوالي من تراجع أعداد المستخدمين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، بحيث يبلغ عددهم حوالي 4.5 مليون، أي أنه سيعاني من خسارة أكثر من 500 ألف مستخدم في العامين الماضيين، أو ما قد يعني انخفاضا بنسبة 1.8 في المئة بالمقارنة مع عام 2017..

ولهذا السبب، تكافح منصة فيسبوك للمحافظة على صلة بجيل الشباب من المستخدمين، في الوقت الذي يبدو فيه أن المنصة قد فقدت بريقها لصالح التطبيق المنافس "سناب شات"، باعتباره الوجهة الرقمية المفضلة للمراهقين هذا العام، وبحلول نهاية هذا العام، فإن "سناب شات"، الذي لديه ميزة الرسائل التي تختفي ومرشحات الصور غير التقليدية..

ومن المفترض أن يصبح التطبيق أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في المملكة المتحدة لجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، ووفقا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق eMarketer، فإنه من المتوقع أن تنمو هذه الشريحة الديموغرافية من المستخدمين لدى سناب شات بأكثر من 350 ألف مستخدم في عام 2018، لتصل إلى أقل بقليل من 5 ملايين مستخدم، أي حوالي 31 في المئة من مجمل مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة البالغ عددهم حوالي 16.2 مليون شخص، وهو ما يجعله متقدما على فيسبوك لأول مرة في المملكة المتحدة..

يقول بيل فيشر "Bill Fisher"، كبير المحللين في eMarketer :"إن هذه الفئة من المستخدمين تساعد على تآكل نمو مستخدمي فيسبوك بشكل كبير، حيث إن العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية الأصغر سنا يمتنعون تماما عن استخدام فيسبوك لصالح البدائل الأخرى الأكثر جاذبية بالنسبة لهم مثل "سناب شات"..

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