تطبيق يساعد المزارعين على اكتشاف الآفات الضارة

أخبار الآن | بكين - الصين (صحف)

قد يكون من الصعب حتى على المزارعين المخضرمين التعرف على جميع أنواع الآفات الضارة ,التي تضرب المحاصيل الزراعية، مما يجعل اختيار مبيد الآفات المناسب لقتلهم أمراً صعباً، إلا أن العلماء الصينيين عثروا علي حل مبتكر لتلك المشكلة، عن طريق التقاط صورة للآفة بالهاتف المحمول.



ووفق ما ذكرته صحيفة صينية، طور معهد الآلات الذكية, التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تطبيقاً ذكياً على الهاتف المحمول. بإمكانه تمييز أكثر من 50 نوعا من الآفات التي تضرب محاصيل الأرز، بدقة تتجاوز 80%. ويمكّن التطبيق المُطور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، المزارعين من تحديد الآفات الضارة، عن طريق استخدام قاعدة البيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نوع

ويمكّن التطبيق المُطور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، المزارعين من تحديد الآفات الضارة، عن طريق استخدام قاعدة البيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نوع، وذلك بعد التقاط صور للآفات التي يعثرون عليها على النباتات، ومطابقتها مع البيانات المُخزنة، كما يقدم التطبيق أيضاً نصائح حول كيفية استخدام المبيد بشكل دقيق للتحكم في الضرر.

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وقال شيه تشنج جيون، وهو أحد مطوري التطبيق الذكي، إن الاستخدام المفرط لمبيدات الحشرات وقلة مراقبة الآفات وعدم دعم تكنولوجيا الزراعة للمزارعين هي المشاكل الرئيسية في الزراعة الصينية.

وأضاف شيه أن هذا التطبيق سيوفر دعما قويا لمساعدة البلاد لتحقيق هدف الحد من استخدام مبيدات الآفات بحلول عام 2020".

كما أضاف أيضاً أن المعهد تعاون مع خبراء من أكاديمية العلوم الزراعية في مقاطعة انهوي، لتوسيع نطاق استخدام التطبيق بسرعة للتعرف على المزيد من أنواع الآفات في النباتات الزراعية التي تتراوح بين القمح والذرة وفول الصويا واللفت والخضروات وأشجار الفاكهة.

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