تلغرام تطلق تحديثاً لدعم مكافحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت شركة تلغرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، للتأكيد على تعاونها مع المحققين في القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب، وذلك عبر تضمينها جملة تنص على أنها قد تقوم بتسليم عنوان بروتوكول الإنترنت IP الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه، في حال تلقيها لأمر من المحكمة يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون، وأضافت الشركة أن هذا لم يحدث حتى الآن، وأنه إذا حدث ذلك، فسوف يتم الكشف عنه في تقرير الشفافية نصف السنوي. وتؤكد شركة تلغرام أنها تمتثل الآن لمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات.



وأشار بافل دوروف Pavel Durov، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تليغرام إلى أن هذا التعديل سوف يجعل الخدمة أقل ملاءمة للإرهابيين الذين قد يسعون إلى استخدامها من أجل نشر الدعاية أو تجنيد الأشخاص، وذكر أن هذا التغيير قد تم إجراؤه للالتزام بقوانين الخصوصية الجديدة للاتحاد الأوروبي، وأكد للمستخدمين الروس أن الشركة سوف تستمر في حجب بياناتهم عن الوكالات الأمنية.

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ويبدو أن الشركة تقاوم أساليب الضغط الروسية المطبقة عليها من أجل فك تشفير الرسائل عبر منصتها، وذكر تقرير جديد أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية Roskomnadzor تفكر في إلغاء حظر تلغرام في البلاد، لكن ذلك لن يتم قبل أن تقوم الشركة بتسلم مفاتيح التشفير التي تحافظ على خصوصية رسائل منصتها، وقال فاديم سوبوتين Vadim Subbotin، نائب رئيس الهيئة إنه من الممكن إلغاء الحظر في حال امتثال الشركة وتنفيذها لقرار المحكمة.

وأوضح مؤسس التطبيق أن الحظر الروسي لم يكن متعلقًا بقضايا مثل الحصول على بروتوكول الإنترنت IP لأسماء الإرهابيين المشتبه بهم وأرقام هواتفهم، وأشار إلى أنه طالما أن التطبيق محظور في روسيا فإنه لا يتعين على الشركة الاهتمام بمطالب السلطات الروسية، وأن سياسة الخصوصية الجديدة لا علاقة لها بالوضع في روسيا، وقال “لذلك نواصل مقاومتنا".



مصدر الصورة: LightRocket- Getty

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