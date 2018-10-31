14 صورة تثبت حنو الأم لدى الحيوانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يمكن مقارنة أي شعور بمحبة الأم وحنانها، وهذا الأمر ينطبق في مملكة الحيوان، فلدى العديد من الحيوانات روابط قوية مع صغارها.

1. أمهات الحيوانات دائمًا يظهرن حبهن لصغارهن.

2. لا شيء أغلى على الصغير من رؤية ابتسامة أمه

3. للأفضل أو الأسوأ ، دائما تعطي الأمهات لصغارهن وقتا كافيا مليئا بالحنان

4. قد لا يقدّر الصغار ذلك دائمًا ، لكن الأم موجودة دائمًا للتحفيز.

5. تقدم الأمهات دائما وقتاً كافياً للمرح

6. أمهات الحيوانات لهن أشكال وأحجام مختلفة، ولكن أهم شيء هو حبهن.

7. حتى خلال التباعد بين الأم وصغيرها، يجمعالحب دائماً بينهما.

8.الأمهات دائما جاهزات لتقديم المساعدة .

9. الأم هي المثل الأعلى حتى في عالم الحيوان.

10. وجود الأم بجانب ضغارها يدفعهم لنوم أعمق

11. جميع الأمهات في عالم الحيوان يمتلكن الكثير من الحب

12. غالبا ما تضع أمهات الحيوان أطفالهن على الطريق الأمثل

13- لدى أمهات الحيوان أسلوب خاص لإظهار حبهن

14. حتى في عالم الحيوان كل أم ترى أن صغيرها هو الأجمل

مصدر الخبر والصور: brightside.me

اقرأ المزيد

الى الرجال: 7 أوهام عن المرأة غير صحيحة!