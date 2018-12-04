محكمة ترفض طلب رجل أعمال أراد تغيير عمره لأجل النساء والعمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خسر رجل الأعمال الهولندي "إيميل راتلباند" معركته القضائية أمام محاكم بلاده، بعدما تقدّم بطلبٍ رسمي بحذف 20 سنة من عمره، بسبب ما وصفه بـ"المعاناة في العمل والحب".

وكان راتلباند قد طلب بتقليص سنوات عمره على الأوراق الثبوتية من 69 عاماً إلى 49، كي يتسنى له العودة إلى عمله والتعرف على المزيد من النساء. وفي هذا الصدد، تقدم بطلب أمام المحكمة في مدينة "آرنم" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مستنداً إلى أنماط أخرى للتغيير الشخصي مثل تغيير الاسم أو الجنس.

بدورها، فقد أكدت المحكمة رفضها طلب راتلباند، مؤكدةً أن "هناك التزامات وواجبات معتمدة على السن الحقيقي للشخص مثل الحق في التصويت والالتحاق بالمدرسة. وإذا ما تم قبول طلب السيد راتلباند، فإن هذه الشروط المتعلقة بالعمر ستصبح دون معنى".

ولفتت إلى أنه "من حق راتلباند أن يعيش ويشعر بأنه أصغر بـ 20 عاماً ويتصرف بناء على ذلك، ولكن تعديل العمر بشكل رسمي يعني اختفاء 20 سنة من سجلات الميلاد والوفاة والزواج، ما قد يتضمن مشكلات قضائية واجتماعية"

واعتبرت المحكمة أنّ "راتلباند لم يستطع اقناع المحكمة بمعاناته من التمييز بسبب السن، في حي أن هناك العديد من الخيارات المتاحة لتجاوز هذا النوع من التمييز بسبب العمر، بدلاً من اللجوء لتغيير تاريخ الميلاد في السجلات الرسمية".

(ايميل راتلباند)

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