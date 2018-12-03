نظرية "السافانا للسعادة".. عزلة الأذكياء سر سعادتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

غالباً في أفلام السينما ، كان الأذكياء يظهرون منعزلين ومنطوين عن المجتمع ، همهم الوحيد هو العلم والتعلم فقط ، وهم سعداء بهذا ، ويبدو أن العلم يثبت اليوم هذه الحقيقة.

وتنص «نظرية السافانا للسعادة» على «أننا نتصرف استجابةً للظروف كما كان يفعل أسلافنا، وأن تطورنا نفسيًّا يستند إلى احتياجات الأسلاف عندما كانوا يعيشون في مناطق السافانا» أي في مجموعات صغيرة متباعدة نسبيًّا.

وحلَّلت الدراسة البيانات المستمدة من مقابلات واستبيانات بأنها جزء من «الدراسة الوطنية المطولة لصحة المراهقين»، وهي دراسة أمريكية عُنيت بقياس مستويات الرضا عن الحياة والذكاء والصحة بين عامي 2001 و2002، وشملت 15197 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 18 و28 عامًا.

وبحث العلماء فيها عن رابط بين مكان سكن أفراد عينة البحث «الريف أو المدينة» ومستوى الرضا عندهم، كما انصب اهتمامهم على تقييم كيفية تأثير الكثافة السكانية والصداقة في السعادة لديهم.

بشكل عام، وجدت الدراسة أن الناس تميل إلى أن تكون أقل سعادة في المناطق ذات التجمعات السكانية الكثيفة.

ورأى الباحثان أن هذا الأمر يدعم نظرية السافانا، لأننا نميل بصورة طبيعية إلى الشعور بانعدام الراحة في الجماعات الكبيرة، لأن أدمغتنا تطورت للعمل في جماعة لا يزيد عددها على 150 شخصا.

واستدل الباحثان على هذه النتيجة من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث والكتب التي نشرت سابقا، وحددت كلها دون استثناء أن متوسط حجم الجماعة المقبول لتوافر السعادة يتراوح بين 150 و200 شخص، وهذا العدد هو الذي ساد في المجتمعات البدائية ومجتمعات الأسلاف والقرى في بلاد ما بين النهرين.

الأصدقاء

وكما اتضح من أن الصداقات الجيدة تزيد الرضا الحياتي لدى كثير من الناس، لاحظ لي وكانازاوا أنهما يعرفان دراسة واحدة فقط تناولت أسباب صحة هذا الأمر، وخلصت تلك الدراسة المنفردة إلى أن الصداقة تلبي الاحتياجات النفسية مثل “العلاقة والعون ومشاركة الخبرات”. ومع ذلك، فإن سبب بقاء هذه الاحتياجات لدى الناس حتى الآن يظل غير مفهوم.

ودعمت البيانات التي قاما بتحليلها الافتراض القائل إن القليل من الصداقات الجيدة، أفضل من الكثير الضعيف منها، إذ إنها تزيد من مستوى الرضا عند معظم الناس بصورة ملحوظة.

وفي المجتمعات التي يتمتع أفرادها بمستوى ذكاء مرتفع، تنعكس الصورة، فهم يميلون لأن يكونوا أكثر سعادة بمعزل عن الآخرين، وبمعزل حتى عن الأصدقاء الجيدين.

اقرأ أيضاً :

كثيرون يقعون بها.. أخطاءٌ يرتكبها الموظف لإرضاء مديره

للأمهات: 5 أسرار لا تعرفونها عن أطفالكم وبعضها مدهش