رجل أعمال شهير يريدُ تغيير عمره للتعرف على نساءٍ أكثر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ رجل الأعمال الهولندي "إيميل راتلباند" معركته القضائية في وجه سلطات بلاده، وذلك بعد رفضها تعديل سنّه في الوثائق الرسمية، ليصبح 49 عاماً بدلاً من 69.

وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنّ "راتلباند يرغب في تغيير عمره كي يتسنّى له العودة إلى عمله، والتعرف على المزيد من النساء". ووفقاً لـ"ميرور"، فقد اعتبر راتلباند أنه "إذا كان مسموحاً للمتحولين جنسياً بتغيير نوعهم، فيجب السماح له بأن يحصل على عمر جديد". وأضاف: "أشعر فعلياً أني أصغر بـ20 عاماً، وقد أجريت فحوصات طبية أظهرت أن عمري البيولوجي 45 عاماً".

ورأى راتلباند أنه "في عمره الحالي (69 عاماً) يشعر بالمحدودية"، وقال: "إذا كان عمري 49 عاماً، فيمكنني شراء منزل جديد وقيادة سيارة مختلفة، وستتاح أمامي الكثير من فرص العمل، كما أنني عندما أحاول التعرف إلى النساء، وأقول إن عمري 69 عاماً، فإنني لا أتلقى رداً منهن".

وكشف رجل الأعمال الشهير أنّه "يتعرض للتمييز بسبب عمره، كما أنه يواجه يومياً مشكلات في مجتمعه"، معتبراً أن "تغيير سنه سيكون جيداً لحكومة بلاده، لأنه سيتخلى عن راتبه عندما يبلغ سن التقاعد مرّة أخرى".

وكان راتلباند ولد بتاريخ 11 آذار 1949. ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة حكماً في قضيته في غضون 4 أسابيع.

ايميل راتلباند (ad.nl)

للمزيد:

وداعاً لايكا.. الكائن الحي الأول الذي زار الفضاء