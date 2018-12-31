مع بداية العام الجديد.. 5 نصائح مهمة للزوجين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الزوجان الكثير من المصاعب في حياتهما، والتي قد تنعكس سلباً على علاقتهما. فهناك الكثير من الأمور التي تهدّد استمرارية الحياة الزوجية واستقرارها، الأمر الذي يستدعي تحركاً سريعاً لتدارك انهيارها.

ومع العام الجديد 2019، ثمّة فرصة جديدة للكثير من الأزواج لاتخاذ خطواتٍ جديدة لتحسين العلاقة بينهم، الأمر الذي يساهم في إحداث تغيير إيجابي. وفي هذا الإطار، ذكر موقع "فاميلي ستديز" الإلكتروني مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتخذها الأزواج في العام الجديد، وهي:

1- ثقف نفسك

بادر إلى قراءة كتاب جديد عن آليات الزواج الناجح، أو شارك في ورشة عمل برفقة شريك الحياة للتعرف على الطرق والوسائل التي تعزز علاقتك به.

2- راجع أخطاءك

من المهم جداً مراجعة الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك في العام الماضي لكي تحاول تجنبها في العام الجديد.

3- تواصل مع الشريك

حاول أن تجعل تواصلك مع شريكك بعيداً عن التعصب للذات، وناقش المشاكل العالقة بينكما بطريقة عقلانية وهادئة في سبيل الوصول إلى حلول ترضي الطرفين.

4- ساعد شريكك في واجباته

كن إلى جانب شريكك ومدّ له يد العون على الدوام كلما شعرت بأنه بحاجة للمساعدة، فهذا يخفف الضغط عنه ويساهم في إضفاء جو من الود والاستقرار بينكما.

5- اطلب مشورة الآخرين

حاول أن تطلب النصح من ذوي الخبرة والأشخاص الأكبر سناً مثل والديك، أو أصدقائك، في سبيل الوصول إلى تسوية مناسبة للمشكلة، والحؤول دون تسببها بتقويض علاقتك بالشريك.

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