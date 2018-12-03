حببيان مطلوبان للشرطة.. والسبب "خاتم الخطوبة" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت شرطة نيويورك عملية بحثها عن رجل وامرأة، فقدا خاتم خطبتهما في منطقة تايمز سكوير الشهيرة في المدينة.

وفي التفاصيل، فإنّ "رجلاً كان بصدد إهداء صديقته خاتم الخطوبة بعد أن طلب يدها قبيل منتصف ليل الجمعة الماضي. ومن شدّة فرحه، أفلت الخاتم من قبضته ووقع داخل بالوعة للصرف الصحي بعمقٍ أكثر من مترين".

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة اللحظة الرومانسية بين الرجل وحبيبته، حيث ظهرت الأخيرة وهي تضع تضع يديها على وجهها عندما همّ حبيبها بتقديم الخاتم إليها، قبل أن يسقط الخاتم منهما، لتقوم بالبحث عنه من دون جدوى. وبعدها، استلقى الرجل على الأرض في محاولة للوصول إلى الخاتم، لكنه لم يفلح أيضاً.

وعلى الأثر، قام الخطيبان بإبلاغ الشرطة بالبحث عن الخاتم، لكنّهما لم يتركا اسميهما أو رقم هاتف للتواصل معهما. وبالفعل، قامت الشرطة بالبحث عن الخاتم في قنوات الصرف الصحي، وعثرت عليه.

ونظراً لتعذر معرفة هوية الخطيبين، عمدت الشرطة إلى نشر إعلان على حسابها على "تويتر" طالبة من المواطنين المساعدة في الوصول إلى الخطيبين لتكتمل فرحتهما بعودة الخاتم. وقالت في بيانها: "نبحث عنه لأنه أوقع خاتم عروسه في مجاري ميدان التايمز. هي قالت له نعم، فطار من السعادة للغاية لدرجة أنه أوقع الخاتم في شبكة الصرف الصحّي".

وأضافت: "قام عناصرنا بتنظيف هذه القطعة من المجوهرات، وحتى مسحها من كل الأوساخ، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من إعادتها إلى الزوجين السعيدين".

ونشرت الشرطة صوراً للقطات كاميرات المراقبة، وأرفقتها بوصف للرجل والمرأة قائلةً: "مطلوب لأنه أوقع خاتم خطيبته في تايمز سكوير".

وأثار هذا الحدث ضجة بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فعلق أحد الناشطين قائلاً: "الآن كل مشاجرات هذين الزوجين ستنتهي بإطلاق الزوجة هذه الكلمات.. على الأقل أنا لم أوقع خاتم الخطوبة في شبكة الصرف الصحي".

من جهتها، كتبت رايشتلتانيا: "هذه القصة هي الأكثر حزناً والأكثر هزلية في تاريخ طلب يد فتاة وقلبها. سيكون هناك شيء ما لإخبار الأحفاد به".

مصدر الصورة: npr.org

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