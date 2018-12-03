الشرطة البريطانية تلقي القبض على معلم بسبب تجربة علمية!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية عن إلقاها القبض على معلم الكيمياء بعد إعداده تجربة عملية بحضور طلابه مما نتج عنها انفجار في الفناء الخلفي من منزله

حيث أجرى يوغي كروسيل البالغ من العمر (51 عاماً) تجربة علمية، خلط فيها عنصرين كيماويين، فتسبب بذلك في انفجار ضخم، كما أنه لم يكتفي بذلك فقد شارك نتيجة تفاصيل التجربة مع طلابه على الإنترنت.

وبعد خمسة أيام من الحادث، ألقت الشرطة القبض على كروسيل، بتهمة إجراء نشاطات تفجيرية في منزله، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت ابنة كروسيل: "إن والدها لم يفعل ما يستحق ليتم إلقاء القبض عليه، مضيفةً : "أن والدها لم يتوقع الانفجار الذي وقع في المنزل، خلال إجرائه للتجربة العلمية، فكان فقط يحاول أن يفعل شيئاً ممتعاً لطلابه"

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