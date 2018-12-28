15 صورة نادرة تظهر الجانب الجديد من هذا العالم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )
ليس من الضروري أن تكون مصوراً محترفاً لتلتقط صورة جيدة ، هنا جمعنا لكم 15 صورة من أشخاص عاديين ، ستذهلك بروعتها ، أحيانا ًتكون الصدفة أفضل فرصة لصورة جيدة ..
1.صورة مكبرة لقدم قطة صغيرة
2. المربع الأصفر في تيميشوارا ، رومانيا .. لا أحد يمكن أن يخطئ مساره .. أليس كذلك ؟
3.هنا يلتقي المحيط الهادي بالمحيط الأطلسي
4. سمكة ستينغراي من الباطن
5.موزة متروكة في خزانة
6. زوجته وضعت بعض المناشف في الغسالة و بعد جولات الدوران هكذا بدت الغسالة من الداخل ..
7. غابة بتصميم مثالي
8.ماذا قد يكون اسم سمة القرش هذه ؟
9.هذا هو مكب نفايات الدراجات اليتيمة في الصين
10.مبارة كرة قدم خلال عاصفة
11.حيوانات لاما مع "ستايل "
12. صاحب هذه الصورة قام بوضع خلالات " عيدان " الأسنان في علبة وقام برّج العلبة جيداً فرتبت الأعواد نفسها بهذا الشكل المثالي
13.حبة عنب تشبه اليقطين
14. فليفلة حمراء "حامل "
15.شبكة عنكبوت كأنها خارجة من مسلسل كرتوني
مصدر الصور : brightside
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