15 صورة نادرة تظهر الجانب الجديد من هذا العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

ليس من الضروري أن تكون مصوراً محترفاً لتلتقط صورة جيدة ، هنا جمعنا لكم 15 صورة من أشخاص عاديين ، ستذهلك بروعتها ، أحيانا ًتكون الصدفة أفضل فرصة لصورة جيدة ..

1.صورة مكبرة لقدم قطة صغيرة

2. المربع الأصفر في تيميشوارا ، رومانيا .. لا أحد يمكن أن يخطئ مساره .. أليس كذلك ؟

3.هنا يلتقي المحيط الهادي بالمحيط الأطلسي

4. سمكة ستينغراي من الباطن

5.موزة متروكة في خزانة

6. زوجته وضعت بعض المناشف في الغسالة و بعد جولات الدوران هكذا بدت الغسالة من الداخل ..

7. غابة بتصميم مثالي

8.ماذا قد يكون اسم سمة القرش هذه ؟

9.هذا هو مكب نفايات الدراجات اليتيمة في الصين

10.مبارة كرة قدم خلال عاصفة

11.حيوانات لاما مع "ستايل "

12. صاحب هذه الصورة قام بوضع خلالات " عيدان " الأسنان في علبة وقام برّج العلبة جيداً فرتبت الأعواد نفسها بهذا الشكل المثالي

13.حبة عنب تشبه اليقطين

14. فليفلة حمراء "حامل "

15.شبكة عنكبوت كأنها خارجة من مسلسل كرتوني

مصدر الصور : brightside

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