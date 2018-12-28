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طبيبة سعودية تزيل ورماً يفوق وزنه 2 كلغ من الكبد (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن فريق جرّاحين في المملكة العربية السعودية، من استئصال ورمٍ في الكبد، يزن أكثر من 2 كيلو غرام.

وبحسب موقع "ArabNews"، فقد جرت العملية المعقدة في مستشفى متخصص في منطقة الخُبَر، شرق السعودية، بإشراف الجرّاحة السعودية حنان الغامدي.

وفي تصريح لها لوسائل الإعلام السعودية، كشفت الطبيبة أنّ "العملية الجراحية كانت ناجحة، والمريض خرج من المستشفى بصحة جيدة ومن دون حصول أي مضاعفات".

وأثنت الغامدي على قدرات المستشفيات السعودية والخبرات والأدوات الطبية والمناظير الحديثة التي سهّلت هذه العملية الجراحية المعقّدة.

 

(ArabNews)

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