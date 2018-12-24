السعودية تعيّن أول روبوت كموظف في وزارة التعليم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يرى كثير من المختصين في القطاع التقني بأن الربوتات أو الإنسان الآلي سيهدد فرص البشر في إيجاد فرص عمل، ويرى البعض الآخر العكس، إذ وبحسب رأيهم، ستريح الروبوتات الإنسان من مهام يصعب على القيام بها أو تشكل خطرا على حياته وصحته.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز عملية تطوير القطاع العام في السعودية، تسلم روبوت بطاقة أول موظف آلي في القطاع الحكومي، حسب ما أعلنت وزارة التعليم في المملكة، الأحد. وسلم وزير التعليم، أحمد العيسى، البطاقة الوظيفية للروبوت، الذي يحمل اسم “تقني”، ليبدأ عمله في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وخلال تسلمه البطاقة أمام عدسات الكاميرا، وعد الروبوت “تقني”، الذي سيعمل على خدمة العملاء وأنشطة آخرى، وزير التعليم بأن يكون موظفا مثاليا. وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء، عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أحمد بن فهد الفهيد، إن الروبوت سيباشر العمل في مهرجان الجنادرية 33 للترحيب بالزوار وتلقي آرائهم.

وكانت السعودية منحت، العام الماضي، الروبوت “صوفيا” الجنسية، كأول روبوت في العالم يحصل على جنسية دولة، في خطوة رمزية للتأكيد على مستقبل مشروع “نيوم”، الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء تسليم البطاقة الوظيفية لـ”تقني” خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مقرها بالرياض.

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