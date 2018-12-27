وثيقة تكشف رواتب موظفي وزارة الخارجية السعودية قبل 75 عامًا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة وثيقة قديمة معروضة في جناح وزارة الخارجية في مهرجان الجنادرية، تظهر رواتب موظفي وزارة الخارجية في العام 1365هـ أي في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله-.

ويكشف الخطاب الصادر قبل 75 عاماً رواتب موظفي الوزارة ابتداءً من وظيفة المحاسب والمعقب إلى وكيل الوزارة.

وكان راتب وكيل الوزير 4 آلاف ريال، وراتب المعاون 3 آلاف ريال، والمستشار الحقوقي 2000 ريال، والمدير العام 1500 ريال، والسكرتير العام 1000 ريال.

فيما كانت رواتب موظفي المكتب الخاص على النحو التالي، سكرتير أول رئيس مكتب 455 ريالاً، سكرتير ثاني ومساعد 355 ريالاً، مسجل 200 ريال، مأمور ملفات 200 ريال، ناسخ 180 ريالاً، وهي نفس رواتب موظفي مكتب السياسة والاقتصاد بالوزارة.

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