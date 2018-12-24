6 من أجمل الشلالات على الأرض لا تفوت زيارتها في 2019 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hiamag)

إذا كنت من عشاق اكتشاف أسرار الطبيعة ، فقبل أن تضع خطتك للعام القادم ، لا تفوت أبداً القاء نظرة على هذه القائمة لأجمل الشلالات في العالم ،بالتأكيد ستود إضافتها لخطتك..

1.شلالات نياغارا

لا قائمة باجمل الشلالات يمكنها ان تخلو من شلالات نياغارا Niagara Falls التي تعتبر من الاجمل في العالم ويزورها ملايين الزوار سنوياً. ستبقى هذه الشلالات جوهرة طبيعية فريدة وهي تقع بين الولايات المتحدة وكندا ويمكن رؤيتها من الطرفين

2. شلالات انجل

اكتسبت شلالات انجل Angel Falls شهرة عالمية كبيرة أخيرا حيث تنهمر كنهر هادر من منتزه كانايما الوطني Canaima National Park وهو موقع مصنف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. ويطلق على الشلالات القاب عدة ابرزها "الشلال المنطلق من اعمق نقطة"

3.شلالات إغوازو

فيما يعتقد كثيرون ان شلالات نياغارا تعتبر الأكبر في العالم، فان الحقيقة اللقب يعود شلالات إغوازو Iguazu Falls في الارجنتين وهي تهبط من اعلى من 265 متراً. الشلالات نفسها تقع في الارجنتين لكن الأنهر التي تغذيها تقع بمعظمها في البرازيل

4.بالوع بلعة

بالوع بلعة، ويطلق عليه ايضا اسم بالوع بعتارة أو بالوع الجسور الثلاثة، معلم طبيعي لبناني عمره ملايين السنين يقع في منطقة تنورين الفوقا في أعالي جرود البترون، على السفح الغربي لجبل اللقلوق وعلى ارتفاع 1550 مترا عن سطح البحر

5. شلالات تيناغو

جمال طبيعي خارق وسط غابة استوائية مذهلة هو ما ينتظركم عند زيارة شلالات تيناغو Tinago Falls المذهلة في مدينة اليغان بالفيليبين التي يطلق عليها لقب مدينة الشلالات العظيمة. ومع ان ثمة شلالات اضخم في المنطقة فان ما يميز شلالات تيناغو هو جمالها الفريد

6.شلالات فيكتوريا

تقع شلالات فيكتوريا على نهر زمبيري على حدود زامبيا وزيمبابوي في قارة أفريقيا. ويطلق على هذا النهر اسم "الضباب الصاعق"، وتعتبر هذه الشلالات من عجائب الدنيا السبع. ويُقدّر ارتفاع هذه الشلالات بحوالى 157 مترًا وطولها يزيد عن 1.5 كم

مصدر الصور: hiamag

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