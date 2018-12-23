بالصور | أغرب 8 أشياء بيعت في مزادات عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

في المزادت دوماً ما تحدث العجائب ، سواءاً كان ذلك بأسعار المعروضات وحتى أحيانا بالمعروض نفسه .. وقد شهد عام 2018 عددًا كبيرًا من المزادات الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي 8 من أغرب الأشياء التي بيعت فيها

1.لآلئ الأسد النائم

من الأشياء المثيرة للاهتمام التي بيعت في 2018.. أكبر لآلئ المياه العذبة في العالم التي تدعى "الأسد النائم"، والتي بيعت مقابل 374 ألف دولار في دار "فيندوهويز" للمزادات بهولندا، وبلغ طول اللؤلؤة 2.7 بوصة، ووصل وزنها إلى 4 أوقية

2.صخور القمر

تم بيع 3 صخور قمرية صغيرة مقابل 855 ألف دولار في دار مزادات "سوذبيز" في نيويورك، وتم جلب هذه الصخور إلى الأرض بواسطة البعثة الفضائية السوفييتية "لونا 16" عام 1970

3.منحوتة نادرة

شهدت دار مزادات "كريستيز" بنيويورك بيع منحوتة نادرة من الجبس يبلغ عمرها 3 آلاف عام، وكسرت الرقم القياسي العالمي للفن الآشوري، حيث بيعت مقابل 31 مليون دولار

4. بلورة زمرد الفيل

في مزاد بسنغافورة في نوفمبر، تم بيع بلورة زمرد بوزن 1.1 كيلوغرام و5.655 قيراط مقابل 28.4 مليون دولار، البلورة أطلق عليها اسم "الفيل" بسبب حجمها

5. لوحة أدموند دي بيلامي

صنعت لوحة "أدموند دي بيلامي" التاريخ فأصبحت أول لوحة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تباع في مزاد، مقابل 432 ألف وخمسمائة دولار في مزاد "كريستيز" بنيويورك

6. جزء من برج إيفل

بيع جزء من سلالم برج إيفل من قبل مزادات "أرتكوريال" مقابل 191 ألف دولار، وكان هذا السلم، الذي يتكون من 25 خطوة، يربط بين الطابقين الـ2 والـ3 من البرج قبل تركيب المصاعد عام 1983

7. سيارة ملكة بريطانيا

بيعت سيارة "رولز رويس" كانت تستخدمها الملكة إليزابيث الثانية مقابل أكثر من مليون دولار بمزاد في لندن، العائلة المالكة البريطانية احتفظت بهذه السيارة من طراز "رولز رويس فانتوم فور ستيت لانداوليت 1953"، لأكثر من 40 عامًا!

8.لوحة الفتاة والبالون

من أغرب المزادات التي شهدها عام 2018 المزاد الذي بيعت فيه لوحة الفتاة والبالون، وبعد بيعها مقابل 1.4 مليون دولار بلحظات في مزاد لـ "سوذبيز" بلندن، تحولت لوحة الفنان المجهول بانكسي إلى أشلاء متناثرة، وأصر المشتري على إكمال عملية الشراء رغم تلف اللوحة الجزئي

مصدر الصور : hiamag

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