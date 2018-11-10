دبي تحقق رقماً في غينيس بمبادرة "كسوة خير"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضمن مبادرة "كسوة خير"، نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وللعام الثاني على التوالي، مشاركة تطوّعية لتسجيل "الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المشاركين في طي القمصان ذات الأكمام الطويلة" في حديقة زعبيل في دبي.

وذلك في إطار تعزيز ودعم المبادرة الإنسانية "يوم لدبي" التي أطلقها العام الماضي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تمكّن المتطوعون الذي بلغ عددهم 850 متطوّعاً من الهيئة و10 جهات حكومية، من إعادة تدوير 35 ألف قطعة ملابس وقاموا بطي 1400 قميص.

وتهدف مبادرة "كسوة خير" إلى مساعدة الشرائح المحتاجة والمعوزة في الدول الفقيرة من خلال الاستعانة بجهود المتطوعين إلى إعادة تدوير الملابس، ليتم توزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع شركة "جلوبال تيكستايل".

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